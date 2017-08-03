Как повлияют на Азербайджан новые санкции США против Ирана и России?

Эльмира Таривердиева

Президент США Дональд Трамп накануне подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Конгресс США принял этот законопроект на прошлой неделе. В Сенате за данный документ 27 июля проголосовали 98 законодателей.

Новые экономические санкции могут изменить геополитический расклад сил в регионе, куда входит Азербайджан, так как затрагивают двух его соседей, с которыми Баку планомерно развивает стратегическое сотрудничество. Однако, судя по всему, кардинально на проекты, в которых принимает участие Азербайджан, санкции не повлияют.

Одним из совместных азербайджано-российско- иранских проектов является многообещающий логистический проект «Север-Юг», который никак не подпадает под санкции США и который сулит немалую прибыль и Ирану и России, которые сегодня более чем заинтересованы в диверсификации своих экономик.

В августе 2016 года в Баку лидеры России, Азербайджана и Ирана подписали декларацию о создании транспортного коридора "Север-Юг". В частности, в декларации отмечается: "Стороны будут и далее на взаимной основе содействовать реализации новых проектов по соединению железных дорог в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Грандиозный проект выгоден не только самим странам-участницам, но и Европе в целом, так как свяжет ее с рынками Китая, Центральной Азии, Персидского залива и Индии. А это значит, что и Иран и Россия лишь выиграют от самого скорого продвижения и реализации этого проекта, который, безусловно укрепит их торгово-экономические отношения, как с восточными, так и с западными странами континента. Что касается товаров, то наиболее вероятными кандидатами на транспортировку являются сельскохозяйственная продукция из Индии и сырье из Ирана и России.

Еще одним проектом, где вместе работают представители Ирана, России и Азербайджана, является проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

В документе об ужесточении санкций, который лег на стол президента Трампа, проект – "Южный газовый коридор", который должен обеспечить Европу каспийским газом, - не упоминается, несмотря на долевое участие в проекте "Шах Дениз" [является частью ЮГК] иранской и российской компаний.

Интересно, что в первоначальной версии, этот проект все же упоминался в законопроекте. Но позже, контекст документа был изменен.

Глава компании BP Боб Дадли, в ходе недавней телефонной конференции для инвесторов отметил, что в формулировке той версии законопроекта о санкциях, которая была педставлена палате представителей США, было много нежелательных последствий для проекта "Шах Дениз". Однако, после того как формулировка была изменена компания избежит многих очень-очень серьезных нежелательных последствий.

"Южный газовый коридор" начинается с газового месторождения "Шахдениз", продолжается Южнокавказским трубопроводом, соединяющим Азербайджан с Грузией, и Трансанатолийским (TANAP) и Трансадриатическим трубопроводами (ТАР).

Сегодня очевидно, что санкции против России и Ирана не смогут помешать Западу реализовать стратегически важный для него проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Если в случае с «Северным потоком» большую роль играет политическая составляющая проекта, который дает Москве рычаг воздействия на Европу, то идущий в обход России каспийский газ, который сможет помочь государствам-членам Европейского союза (ЕС) обеспечить энергетическую независимость и безопасность, наоборот, скорее в интересах США. Поэтому лоббирование газового проекта, по которому каспийские углеводороды пойдут в Европу, в том числе и несостоявшегося "Набукко", было основой многолетней политики Вашингтона по энергетической безопасности Европы.

Реализация проекта "Южный газовый коридор" изменит не только энергетическую карту мира, но и политическую, так как будет способствовать возникновению новой ситуации в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend