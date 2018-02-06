EIB утвердил кредит в размере 1,5 млрд евро для TAP

6 февраля 2018 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) одобрил выделение кредита в размере 1,5 миллиарда евро для проекта строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), сообщает Reuters со ссылкой на EIB.

Решение было принято во вторник по итогам заседания Совета директоров банка.

TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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