Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на конец июля 2018 года Азербайджан увеличил свой ненефтяной экспорт на 14 процентов.

Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов страны.

"Объем ненефтяного экспорта Азербайджана по итогам января-июля 2018 года вырос на 14 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Кроме того, значительно расширяется география экспорта азербайджанской продукции. Отрадном отметить и тот факт, что увеличивается число предпринимателей, занимающихся внешнеторговой деятельностью", - сказал замминистра.

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