Экономические реформы стали залогом улучшения позиций Азербайджана в рейтинге ВЭФ - эксперт

17 октября 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экономические реформы, проводимые в Азербайджане, стали причиной улучшения позиций страны в «Отчёте о глобальной конкурентоспособности - 2018» Всемирного экономического форума (ВЭФ), подготовленного по новой методологии.

Об этом в среду сказал Trend представитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде.

«Экономические реформы, проводимые в Азербайджане, привели к улучшению позиций страны в данном рейтинге. Уверен, что продолжение реформ позволит республике еще больше укрепить свои позиции в будущих отчетах», - сказал Гаджизаде.

Представитель Центра напомнил, что, при составлении отчета применялась методология нового поколения, при этом позиции страны по ряду субиндикаторов, в частности, по семи из 12 ключевых, значительно улучшились.

«Эти субиндикаторы включают в себя такие показатели, как институты, инфраструктура, уровень использования ИКТ, здравоохранение, рынок труда, динамика бизнеса и инновационный потенциал. На специальной странице доклада отмечается, что в Азербайджане на высоком уровне находится социальное равенство. По этому показателю наша республика соседствует с США. Кроме того, согласно показателям отчета Doing Business, Азербайджан занял лидирующие позиции по уровню электроснабжения, набрав максимальное количество баллов, и сохранил их по таким показателям, как воздействие на окружающую среду и инклюзивное развитие», - отметил представитель Центра.

Отметим, что в серьезно изменённую методологию «Отчёта о глобальной конкурентоспособности» ВЭФ включены 68 новых индикаторов, а 84 (74 процента) из 114 индикаторов были исключены. Таким образом, 70 процентов из 98 индикаторов полностью новые. Азербайджан по новой методологии оценивается впервые. Страна вместе с Турцией, Сербией, Грузией, ЮАР и Хорватией попала в седьмой десяток, разместившись на 69 месте.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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