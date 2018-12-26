Азербайджан значительно улучшил позиции в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял 28-е место в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019.

Об этом, как сообщает Trend, отмечается в исследовании, проведённом специалистами крупной консалтинговой сети компаний PwC в сотрудничестве со Всемирным банком.

Согласно анализу, общая налоговая ставка Азербайджана составляет 40,8 процента, это удельный вес налогов и взносов в прибыли компании.

При этом Россия расположилась на 53 месте, Казахстан- на 56 месте, Узбекистан – на 64-м, Армения - на 82-м, Таджикистан – на 136-м, Кыргызстан – на 150-м.

Исследование учитывает ряд показателей в налоговой сфере – количество платежей за год, время, необходимое для соответствия налоговому законодательству, применение системы НДС.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан занимал 35 место в рейтинге.

Напомним, что в Азербайджане в 2019 году ожидаются серьёзные реформы в налоговой системе, нацеленные на развитие предпринимательства. С первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

(Автор: Рауф Гулиев)

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