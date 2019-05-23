В Баку обсуждают эффективность управления госдолгом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проходит встреча рабочей группы Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на тему государственного долга.

Как сообщает Trend, встреча организована при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Целью проведения данной встречи является представление международных стандартов управления государственным долгом, обмен опытом, изучение проблемных вопросов в данной области, а также дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и INTOSAI.

Показатели темпов роста доходов и расходов в бюджете Азербайджана 2018 года являются самыми высокими за последние семь лет, заявил на встрече председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

По словам Гюльмамедова, согласно информации финансовых органов показатель государственного долга по отношению к ВВП составляет ниже 20 процентов, что является хорошим показателем.

Гюльмамедов отметил, что контроль за госдолгом является одной из важнейших задач органов внешнего государственного финконтроля. Это обеспечивает экономическую безопасность и служит предотвращению рисков.

Председатель сказал, что необходимо проводить подобные встречи для обмена опытом и улучшения результатов и высоко оценил деятельность INTOSAI. И добавил, что счетная палата в свою очередь считает регулирование государственного долга одной из главных задач палаты.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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