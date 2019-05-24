Nar сдал в эксплуатацию более 120 новых базовых станций

БАКУ/Trend/-Самый молодой оператор мобильной связи в стране - Nar, продолжает расширять свою высококачественную сеть 4G по всей стране, сообщает Trend со ссылкой на компанию. За последние 5 месяцев, оператор ввел в эксплуатацию более 20 базовых станций 3G и 95 станций, оснащенных технологией 4G. Таким образом, число базовых станций Nar 4G превысило 1800, а количество базовых станций 3G превысило 2670.

Следует отметить, что наряду с установкой новых базовых станций по всей территории всей страны, оператор мобильной связи постоянно обновляет уже установленные станции. В результате работ по модернизации сети, оборудование более 45 базовых станций 4G было модернизировано. Кроме того, оператор расширил пропускную способность своих базовых станций.

Nar, известный особым вниманием к регионам страны, предоставляет услуги 4G не только в Баку и на Апшероне, но и в центральных частых других регионов, городов и районных центров. В настоящее время центры более 47 регионов обеспечены сетью 4G. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора проживают в Баку, в то время как 28% пользователей проживают в регионах.

Отметим, что Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Наряду с качеством 4G выгодные цены, предлагаемые Nar, создают условия для более активного пользования мобильным интернетом.

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