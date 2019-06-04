В ближайшее время в Баку откроется первый Дом МСБ

4 июня 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скоро первый Дом малого и среднего бизнеса (МСБ) откроется в Баку. Об этом, как передает Trend, сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов на конференции "Государство - лучший партнер предпринимателя".

По его словам, основная цель создания Дома МСБ – обеспечить оперативность, прозрачность и удобный доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Он также отметил важность структуры "Друг малого и среднего бизнеса" (DOST), добавив, что в настоящее время в 13 районах и городах страны функционируют подразделения этой сети.

Мамедов отметил, что основными принципами Агентства являются удовлетворение потребностей предпринимателей, оперативность, прозрачность, принятие во внимание мнений предпринимателей.

Агентство поддерживает предпринимателей c момента создания и на последующих этапах малого и среднего бизнеса, а также играет роль моста между предпринимательством и госсектором.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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