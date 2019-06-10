Фестиваль цветов в "Дуздаг отеле" Аквапарк (ФОТО)

10 июня 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 16 июня в Нахчыване пройдет фестиваль цветов , организованный Нахчыванским холдингом. Фестиваль пройдет в 5-звездочном в "Дуздаг отеле" Аквапарк, сообщили Trend в компании.

Здесь вас ждут выступления Dj Razy Freeman и MC Agan, цветные пакеты Color Fest, водный бой, Bubble Soccer, комфортабельный отель в Дуздаге, коктейли у бассейна и вкусные блюда, подарочные игры.

Нахчыванский холдинг предлагает турпакеты на любой бюджет из Баку. Вы можете получить доступ к официальному инстаграм аккаунту Нахчыванского холдинга, чтобы ознакомиться с турпакетами.

https://www.instagram.com/neqsicahan_holding/

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