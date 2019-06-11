В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути

11 июня 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Торгово-промышленная палата Азербайджана приглашает посетить V выставку товаров стран Шелкового пути, которая пройдет с 5-го по 7 июля 2019 года в Бакинском дворце спорта ( проспект Нефтяников, 26 А), сообщает Trend со ссылкой на палату.

На выставке будут представлены производители из провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, СУАР и других регионов Китая - более 60 стендов. Выставка охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность, текстиль, оборудование для производств, сельскохозяйственная и строительная техника, оборудование, бытовая техника, товары для дома и многое другое.

В ходе выставки будет предоставлена возможность ознакомиться с китайскими товарами и найти новых поставщиков из Китая.

Организатором выставки выступает Торгово-промышленная палата Азербайджана, исполнителем - Бизнес - консалтинговая структура Huahe International.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Растет объем перевозок в Китай и ЕС через Казахстан
Бизнес 14:45
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Китай 11:20
США направили в Южно-Китайское море корабли береговой охраны
Другие страны 09:43
Лидеры Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите G20 в Осаке
Другие страны 09:25
Жертвами наводнений в китайской провинции Гуандун стали семь человек
Китай 09:16
Узбекистан расширяет сотрудничество с иностранными партнерами
Бизнес 10 июня 14:41
Лента новостей
В Азербайджане будут созданы новые логистические центры
Бизнес 16:02
Азербайджанский джаз-мугам в Аптекарском огороде Москвы: как это было (ФОТО)
Культура 15:58
Азербайджан и Турция вместе смогут противостоять любым угрозам - минобороны Турции
Турция 15:51
Ученые нашли огромные залежи металла на Луне
Другие страны 15:49
Компания Bakcell получила награду министерства экономики (ФОТО)
Общество 15:39
В Азербайджане увеличено количество специальностей и мест в вузах с английским языком преподавания
Общество 15:35
Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку
Другие страны 15:25
Растут доходы Азербайджана от перевозки грузов по коридору TRACECA
Бизнес 15:25
80-летие Вагифа Самедоглу отметили строками прекрасных произведений (ФОТО)
Культура 15:23