В Баку начала работу трехдневная конференция-выставка Всемирной таможенной организации по ИКТ

12 июня 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начала работу трехдневная конференция-выставка Всемирной таможенной организации.

Как сообщает Trend с мероприятия, которое проходит под лозунгом "Новые технологии для смарт-границ" было открыто приветственным посланием Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия, зачитанным премьер-министром Новрузом Мамедовым.

В трехдневном мероприятии, организованном при поддержке Государственного комитета таможни Азербайджана и Корейской таможенной службы, участвуют около 500 представителей таможенных и пограничных органов 91 страны, а также представители сфер IT, бизнеса, правительственных и торговых организаций и научного сектора.

В рамках конференции на пленарных сессиях будут обсуждаться такие темы, как реорганизация стратегии торговли на основе передовых технологий, отношения между зеленым транспортом будущего и логистики в пограничном управлении, создание смарт- аэропортов с беспрепятственным прохождением границы, инновационные решения для безопасной и устойчивой торговли и транспорт будущего.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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