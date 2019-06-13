Шахим Мустафаев : Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе.(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Инвестиции, вложенные Евросоюзом в экономику Азербайджана, составляют более 33 миллиардов долларов.
Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках пятого бизнес-форума ЕС-Азербайджан в Баку.
По словам министра, инвестиции, вложенные Азербайджаном в экономику стран Евросоюза, исчисляются 15 миллиардами долларов.
Министр отметил, что отношения между ЕС и Азербайджаном стремительно развиваются, добавив, что Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе.
"Около 78 процентов товарооборота ЕС со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан, а 42 процента товарооборота Азербайджана приходится на ЕС", - сказал министр.
Он также отметил, что в форуме участвуют около тысячи компаний и бизнесменов.
Мустафаев далее отметил, что в Азербайджане работает около 1600 компаний из ЕС. Он подчеркнул, что их число будет расти из года в год.
В свою очередь, Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства заявил, что ЕС продолжит поддерживать стремления Азербайджана в дальнейшей диверсификации экономики.
"Азербайджан выбрал правильный путь и успешно идет по нему", - сказал Хан.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
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