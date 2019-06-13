Шахим Мустафаев : Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе.(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Инвестиции, вложенные Евросоюзом в экономику Азербайджана, составляют более 33 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках пятого бизнес-форума ЕС-Азербайджан в Баку.

По словам министра, инвестиции, вложенные Азербайджаном в экономику стран Евросоюза, исчисляются 15 миллиардами долларов.

Министр отметил, что отношения между ЕС и Азербайджаном стремительно развиваются, добавив, что Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе.

"Около 78 процентов товарооборота ЕС со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан, а 42 процента товарооборота Азербайджана приходится на ЕС", - сказал министр.

Он также отметил, что в форуме участвуют около тысячи компаний и бизнесменов.

Мустафаев далее отметил, что в Азербайджане работает около 1600 компаний из ЕС. Он подчеркнул, что их число будет расти из года в год.

В свою очередь, Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства заявил, что ЕС продолжит поддерживать стремления Азербайджана в дальнейшей диверсификации экономики.

"Азербайджан выбрал правильный путь и успешно идет по нему", - сказал Хан.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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