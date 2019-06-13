Азербайджан продолжает курс на диверсификацию и рост несырьевого экспорта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За последние два года ненефтяной экспорт из Азербайджана вырос примерно на 35 процентов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и странами ЕС вырос на 30 процентов, однако этот рост не соответствует существующему потенциалу.

Министр сказал, что реализуются меры для дальнейшего развития торговых отношений и товарооборота между ЕС и Азербайджаном.

Мустафаев отметил, что в первом квартале 2019 года экономика Азербайджана выросла на три процента, ненефтяная экономика - на 1,7 процента, ненефтяная прромышленность - на более чем 16 процентов, инфляция -2,1 процента.

"По нашим подсчетам, в 2019 году ВВП вырастет на 3,2 процента", - сказал он.

В прошлом году в экономику страны было инвестировано более 15 миллиардов долларов, 8,2 миллиарда из которых составили иностранные инвестиции.

"В целом за годы независимости Азербайджана в экономику было инвестировано 263 миллиарда долларов, более половины из которых приходится на иностранные инвестиции", - подчеркнул министр.

Отметим, что в Баку проходит бизнес-форум ЕС-Азербайджан.

На нем обсуждаются вопросы бизнес-среды в Азербайджане и дальнейшее развитие таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В форуме принимают участие официальные лица, представители правительства, а также компании из Азербайджана и Евросоюза.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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