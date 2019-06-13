"SOCAR карбамид" начал экспорт продукции

13 июня 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завод по производству карбамида, принадлежащий госнефтекомпании SOCAR, приступил к экспорту своей продукции. Об этом заявил директор предприятия Хаял Джафаров, сообщает Trend.

По словам директора, из произведенной до сих пор продукции общим объемом в 60 тысяч тонн, 30 тысяч по итогам тендера приобрела швейцарская трейдерская компания «Интеграл». Партия в 15 тысяч тонн уже отгружена и отправлена, основной ее объем ушел в Турцию.

Также небольшой объем продукции в 1 тысячу тонн экспортировано в Украину, а около а 1,2 тысячи тонн продукции реализовано на внутреннем рынке.

Отгружается продукция через Волго-Донской канал и Черное море, а также посредством автотранспорта в порты Грузии и в Турцию, сообщил Джафаров. В дальнейшем, экспорт можно будет осуществлять по железной дороге « Баку-Тбилиси-Карс», отметил он.

Очередной тендер на продажу такого же объема в 30 тысяч тонн будет объявлен до конца месяца.

На предприятии завершены пуско-наладочные работы, однако завод не работает в виду приема-сдачи предприятия со стороны Samsung Engineering заказчику – SOCAR. Возобновит работу 20 июня.

Карбамидный завод был введен в эксплуатацию в январе 2019 года. Предприятие производит аммиака (1,2 тысячи тонн в день) и карбамид, в том числе и в виде гранул ( 2 тысячи тонн).

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 100-150 тысячи тонн в год. Значительная часть продукции предполагается экспортировать – около полмиллиона тонн в год.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR: Модернизация бакинского НПЗ выполнена более, чем на 30%
Энергетика 12 июня 16:16
Total подала иск к Антипинскому НПЗ, покупку которого рассматривает SOCAR
Энергетика 12 июня 13:52
SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 12 июня 10:17
SOCAR планирует ввести в эксплуатацию новые АЗС
Энергетика 10 июня 17:22
В перспективе Азербайджан может приступить к экспорту бензина
Энергетика 10 июня 15:23
Оглашены ожидаемые объемы производства сжиженного газа в Азербайджане
Энергетика 10 июня 12:33
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил работников Агентства пищевой безопасности Азербайджана
Политика 18:26
Фонд Гейдара Алиева построил частный дом для инвалида Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:17
Названы имена звездных участников pre-party фестиваля "ЖАРА-2019" в Баку
Звёздный мир 18:08
Процесс рассмотрения обращений о признании дипломов временно приостанавливается.
Общество 18:04
Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
Другие страны 18:00
Региональное партнерство России, Азербайджана и Ирана подтверждает интерес стран участников к проекту «Север-Юг»
Бизнес 17:54
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева к власти укрепился фундамент независимости Азербайджана
Политика 17:38
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 17:26
В Гяндже состоится большой праздник классической музыки
Культура 17:15