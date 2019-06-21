В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food

БАКУ /Trend/ - Сегодня впервые в Азербайджане открылся фестиваль Organic Food, на котором представлена экологически чистая продовольственная продукция свыше 50 местных компаний.

Как передает Trend, организаторами фестиваля являются Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, Национальная конфедерация предпринимателей и работодателей Азербайджана, государственная аграрно-торговая компания, а также PR-агентство Proaktiv.

Фестиваль продлится до 23 июня. Как ожидается, за этот период фестиваль смогут посетить свыше 4500 человек.

По информации Агентства развития малого и среднего бизнеса, представители микро- и малого бизнеса на специально отведенных для них стендах смогут представить экологически чистые продукты, такие как мед, растительные чаи, фруктовые соки, различные растительные масла, приготовленные в домашних условиях сладости, а также пряности, рис, сухофрукты.

Стоит отметить, что начиная с 2018 года Агентство помогает представителям микро- и малого бизнеса, стартапам представлять свои продукты на престижных выставках, ярмарках и фестивалях и старается содействовать предпринимателям в создании и расширении партнерских связей в рамках этих выставок. В течение 2019 года также ожидается оказание поддержки стартапам, представителям малого и микро-бизнеса в их участии на выставках.

(Автор: Матанат Насибова)

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