В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food

21 июня 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня впервые в Азербайджане открылся фестиваль Organic Food, на котором представлена экологически чистая продовольственная продукция свыше 50 местных компаний.

Как передает Trend, организаторами фестиваля являются Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, Национальная конфедерация предпринимателей и работодателей Азербайджана, государственная аграрно-торговая компания, а также PR-агентство Proaktiv.

Фестиваль продлится до 23 июня. Как ожидается, за этот период фестиваль смогут посетить свыше 4500 человек.

По информации Агентства развития малого и среднего бизнеса, представители микро- и малого бизнеса на специально отведенных для них стендах смогут представить экологически чистые продукты, такие как мед, растительные чаи, фруктовые соки, различные растительные масла, приготовленные в домашних условиях сладости, а также пряности, рис, сухофрукты.

Стоит отметить, что начиная с 2018 года Агентство помогает представителям микро- и малого бизнеса, стартапам представлять свои продукты на престижных выставках, ярмарках и фестивалях и старается содействовать предпринимателям в создании и расширении партнерских связей в рамках этих выставок. В течение 2019 года также ожидается оказание поддержки стартапам, представителям малого и микро-бизнеса в их участии на выставках.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений
Экономика 11:41
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 13 июня 17:26
Разрабатывается законопроект «О малом и среднем бизнесе»
Экономика 13 июня 15:19
В Азербайджане продолжается кампания по поощрению МСБ (ФОТО)
Экономика 11 июня 19:55
Агентство по развитию МСБ направило в Германию азербайджанских предпринимателей
Экономика 11 июня 15:21
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10 июня 10:59
Лента новостей
В январе-мае в Турции было зарегистрировано почти 100 азербайджанских компаний
Бизнес 12:03
В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»
Экономика 12:02
Зурабишвили объяснила Лукашенко, почему прерывает визит в Беларусь
Грузия 12:02
Узбекские Авиалинии ожидают решения президента Украины относительно возобновления полетов в Симферополь
Бизнес 11:56
Лидеры G20 планируют обсудить на саммите в Осаке вопросы торговли и экологии
Другие страны 11:49
В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений
Экономика 11:41
В Азербайджане с начала года предпринимателям выделены 46 млн манатов льготных кредитов
Экономика 11:40
Израильское издание написало о преступлениях армянского нациста Нжде
Политика 11:35
В Ашхабаде обсудили вопросы кибербезопасности
ИКТ 11:34