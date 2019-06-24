"Азерхалча" совершенствует производство азербайджанского ковра (ФОТО)

24 июня 2019 19:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялся прием ковров в ОАО «Азерхалча». Были приняты ковры, сотканные в филиалах Габала, Исмаиллы, Гобустан, Абшерон и Нардаран.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на «Азерхалча», начальник отдела художественного творчества и контроля качества Нева Агалиева сказала, что из 106 ковров, прибывших на приемку. шесть сотканы в Габале, 20 - в Исмаиллы, 21 – в Абшероне, а 45 - вНардаране.

Во время приема качество ковров оценивают эксперты. Качество определяется в зависимости от плотности и соответствии стандартам плетения, аккуратности компоновки краев ковра.

Было отмечено, что в филиалах Габала, Исмаиллы и Гобустан предпочитают ткать ширванские, в Абшеронском и Нардаранском филиалах - бакинские ковры.

В филиалах Исмаиллы и Габала, которые производят продукцию с 2017 года, было соткано 1336 квадратных метров, а в мастерских Гобустана, Абшерона и Нардарана, которые функционируют с прошлого года, 441,4 квадратных метра ковра. Ткачи усердно работают над качеством продукции.

Эксперты пришли к выводу, что ковры, сотканные в Исмаиллы наилучшего качества.

Говоря о важности приема ковров с участием специалистов в филиалах «Азерхалча», председатель правления акционерного общества Видади Мурадов отметил, что этот процесс положительно сказался на повышении производительности и качества. Также, наряду с достижениями обсуждались дефекты производства, что предотвратит в дальнейшем их повторение.

Председатель сказал, что регулярные учебные курсы, организованные «Азерхалча», способствовали формированию профессиональных ткачей. «Профессиональные ткачи, работающие в филиалах акционерного общества, ткут ковры по традициям старого ковроткачества и по стандартам мирового рынка», - отметил он.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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