В Азербайджане внедряется новая электронная система субсидирования в аграрной сфере

1 июля 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы станет дополнительным подспорьем в работе фермеров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Агентства аграрных кредитов и развития при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев в эфире АзТВ.

"Важно рассматривать вопросы: насколько выгодно выращивание той или иной культуры самому фермеру, отрасли в целом, каковы возможности экспорта и создания рабочих мест. Изменения заключаются в том, что фермеры теперь будут получать субсидии через систему электронного сельского хозяйства, для чего создается информационная система субсидий" - отметил Алиев.

По его словам, одно из основных изменений заключается в том, что если раньше министерство сельского хозяйства предоставляло субсидии, то теперь эти полномочия переданы агентству.

"Мы считаем, что новая система субсидий окажет положительное влияние на рост производительности, снижение зависимости от импорта и обеспечение продовольственной безопасности Азербайджана», - сказал глава агентства.

На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы.

Согласно указу, с целью формирования нового механизма, связанного с мерами поддержки в аграрной сфере, обеспечения отчетности, прозрачности и эффективного использования бюджетных средств, упрощения и электронизации обращений, а также, в соответствии с указом Президента Азербайджана "О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству" от 19 декабря 2018 года, поручено утвердить "Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции".

Настоящим порядком подразумевается, что базовая сумма, используемая в подсчете субсидий в сфере растениеводства, устанавливается в размере 200 манатов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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