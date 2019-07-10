Турецкие авиалинии объявила скидочную кампанию

10 июля 2019 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начинает кампанию для пассажиров бизнес-класса по маршруту Баку-Анталья-Баку

Как сообщает Trend со ссылкой на Turkish Airlines, в ее рамках стоимость билета бизнес-класса по маршруту Баку-Анталья-Баку составит 699 евро в оба конца и 399 евро в одном направлении.

При этом цены в эконом-классе начинаются, соответственно, от 252,50 евро и 151 евро , сообщает Trend со ссылкой на вебсайт компании.

Рейсы Баку-Анталья-Баку выполняются ежедневно согласно расписанию:

Баку-Анталья 05:15-07:25

Анталья-Баку 00:05-03:50

Скидочные билеты уже в продаже, крайний срок продажи билетов в рамках кампании – 31 июля 2019 года.

(Текст: Джанашвили Эльдар. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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