Nikoil bank выпустил новый кредитный продукт для малого бизнеса

17 июля 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Для владельцев малого бизнеса Nikoil bank представил новый кредитный продукт с выгодными условиями кредитования, сообщает Trend со ссылкой на банк. Преимуществом данного продукта является то, что клиент сам может определить свой годовой кредитный процент с возможностью понижения его до 0% годовых.

Для этого, при оформлении кредита, клиент должен привлечь друга-предпринимателя и получить 1 процент скидки с 25-процентного годового процента, и, таким образом, за счет количества привлеченных друзей у него появляется возможность понизить свой годовой кредитный процент до нуля.

Еще одним отличительным условием этого кредита является то, что кредит можно получить без залога, а также без комиссионных и страховых выплат. Кроме этого, максимальная сумма кредита составляет 30 000 манат со сроком до 36 месяцев. Оплата кредита производится по убывающему графику.

Хотим отметить, что посредством смартфона, все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки перейдя по ссылке: http://bit.ly/MicroKredit.

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