ЧБТР приступает к выпуску манатных облигаций

17 июля 2019 17:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) зарегистрировал в Азербайджане первую эмиссию манатных облигаций на сумму 10 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.

Как сообщили в палате, общая сумма манатных облигаций, которую планирует выпустить ЧБТР, составит 50 миллионов манатов. Выпуски будут осуществляться траншами в течение года, и размещаться на Бакинской фондовой бирже.

Это первый случай выпуска международной финансовой организацией ценных бумаг в местной валюте в Азербайджане.

Как считают в Палате, это поддержит развитие предпринимательства в Азербайджане, обеспечит «доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам малого и среднего бизнеса».

Азербайджан один из 11 учредителей и членов ЧБТР со дня его основания в 1997 году. Доля страны в акционерном капитале банка составляет пять процентов, текущий портфель банка по проектам в Азербайджане оценивается в 53,86 миллиона евро.

(Автор: Хейреддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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