AzerGold увеличил добычу золота и серебра за полгода

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2019 года на месторождении «Човдар» в Азербайджане со стороны ЗАО «AzerGold» было добыто 23 710 унций золота и 43 904 унций серебра, что соответственно на 21 и 33 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Trend в компании.

По информации, с начала разработки месторождения «Човдар и до 30 июня 2019 года ЗАО «AzerGold» было добыто 103 382 унций золота и 173 180 унций серебра.

По итогам прошлого года компания за счет проведения геологоразведки, нарастила оценку запасов цветных и драгоценных металлов на месторождениях и участках, находящихся в пользовании AzerGold. По сравнению с 2016 годом запасы увеличились в 20 раз – приблизительно до четырех миллионов унций в золотом эквиваленте.

В компании отметили что, в нынешнем году экспортировано 23 тысячи унций золота из запланированного экспорта в размере 55 тысяч унций.

AzerGold запланировал 40 тысяч метров буровых работ на месторождениях "Филизчай", "Агйохуш", "Тюлаллар" и "Човдар" в этом году, сообщили в компании.

Отметим что, AzerGold ведет добычу на месторождении «Човдар» со второй половины 2016 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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