Презентовано пособие по энергосбережению для промпредприятий (ФОТО)

26 июля 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Энергосбережение будет способствовать повышению рентабельности и развитию промышленных предприятий наряду с положительным эффектом на окружающую среду.

Как сообщает Trend, об этом сказал замминистра энергетики Самир Валиев на презентации методического пособия по эффективному использованию электроэнергии на предприятиях тяжелой промышленности и машиностроения. Пособие подготовлено совместно министерством энергетики и предприятием по энергоснабжению «Азеришиг»

Замминистра отметил, что пособие написано с учетом практики международного агентства по возобновляемым источникам энергии (İRENA) и международного энергетического агентства (İEA), и добавил что, в 2020 году планируется выпуск еще нескольких подобных изданий.

Директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Фаиг Гасымли высоко оценил проделанную работу и рассказал о шагах, предпринятых для повышения энергосбережения на предприятиях.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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