Нефть сорта Brent может подорожать

БАКУ /Trend/ - Из-за роста политической напряженности в районах маршрутов глобальных нефтеперевозок возможен рост стоимости эталонной нефти Brent с 63-64 долларов до 66 долларов за баррель. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, которые будут опубликованы в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

Евро

На международных биржах на этой неделе в центре внимания будет процентное решение Центрального банка США (среда, 22:00). Благодаря ослаблению темпов роста и инфляции вероятность первого снижения процента за последние 10 лет повысилась. Наряду с этим, на фоне очередного этапа торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе, инвесторы с большим интересом ожидают важные фундаментальные показатели рынка труда, которые будут объявлены в пятницу в 16:30.

Также ожидается, что важные показатели по экономическому развитию, безработице и инфляции повлияют на курс евро, который будет опубликован в среду в 13:00. А прогнозы мирового фондового рынка о том, что евро может подешеветь до $1.10, подкрепляются прогнозами снижения инфляции.

Британский фунт стерлингов

Курс британского фунта стерлингов по отношению к доллару США находится на отметке ниже 1,24 доллара, и ожидается, что валюта подешевеет до 1,22 доллара. Несогласие нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с соглашением еврокомиссии по поводу “бэкстопа” также повышает политическое давление на британский фунт.

Среди важных событий - решение по процентной ставке Центробанка Англии, которое будет транслироваться в четверг в 15:00, а также пресс-конференция, которая состоится сразу после решения, в 15:30.

Рост глобальных политических и экономических рисков в долларах также является одним из факторов, влияющих на снижение курса британского фунта стерлингов по отношению к доллару США.

Турецкая лира

Торги валютной пары USD/TRY ведутся на уровне 5.67 турецких лир за доллар , и если эта отметка поднимется выше 5.68 турецких лир, то, вероятно, доллар подорожает до 5.76 TL.

В центре внимания инвесторов находятся фундаментальные показатели внешнеторгового баланса Турции (среда, 11:00) и активности в промышленном секторе в (четверг, 11:00).

Золото

На рынках цветных металлов мы наблюдаем коррекцию золота на фоне волны быстрого роста цены за унцию. Согласно анализу, если при снижении цена дойдет 1410$ (45.3 $ / грамм), то оно может подешеветь и до 1395$ (44.9 $/грамм).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)































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