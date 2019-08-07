Официальный курс маната к мировым валютам на 7 августа

7 августа 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 августа установлен на уровне 1,7 и 1, 9059 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

07.08.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9059

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1384

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0375

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8295

1 бразильский реал

1 BRL

0.4290

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1137

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1399

1 чешская крона

1 CZK

0.0740

100 чилийских песо

100 CLP

0.2374

1 китайский юань

1 CNY

0.2412

1 датская крона

1 DKK

0.2553

1 грузинский лари

1 GEL

0.5816

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0240

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0688

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1773

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7421

1 израильский шекель

1 ILS

0.4880

1 канадский доллар

1 CAD

1.2786

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5940

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4051

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0866

1 молдавская лея

1 MDL

0.0954

1 египетский фунт

1 EGP

0.1027

1 норвежская крона

1 NOK

0.1907

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0195

1 польский злотый

1 PLN

0.4414

1 российский рубль

1 RUB

0.0261

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2283

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3396

1 турецкая лира

1 TRY

0.3078

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0540

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0668

100 японских иен

100 JPY

1.6022

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0875

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:54
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:34
Золото в Азербайджане подорожало
Экономика 6 августа 09:53
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 августа
Экономика 6 августа 09:38
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 6 раз
Экономика 5 августа 14:24
Общий объем депозитов в Азербайджане увеличился почти на 8%
Финансы 5 августа 13:48
Лента новостей
SOCAR Polymer позволит значительно нарастить ненефтяной экспорт
Энергетика 10:44
В Азербайджане улучшилось состояние мужчины, заразившегося сибирской язвой
Общество 10:43
Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме
США 10:43
Назначен глава Национального космического агентства Турции
Турция 10:29
В Азербайджане утверждены правила эксплуатации кассовых аппаратов
Бизнес 10:25
Анна Нетребко прилетела в Баку поздравить свекровь с юбилеем (ФОТО)
Интересное 10:22
Израильский сайт Amazon может открыться до выборов в Кнессет
Израиль 10:21
Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за накрутку просмотров рекламы
Другие страны 10:13
Турция готовится к производству летающих автомобилей (ФОТО)
Турция 10:12