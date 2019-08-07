Названы самые урожайные районы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур.

По информации на пятое августа 2019 года из одного миллиона 39,5 тысячи гектаров земли, засеянной зерновыми и зернобобовыми (не считая кукурузу) культурами, убрано один миллион 26,5 тысячи гектаров или 98,7 процента, передает в среду Trend.

Собрано три миллиона 218 тысяч тонн урожая, при этом урожайность составила в среднем 31,4 центнера с гектара. Два миллиона 167,1 тысячи тонн (67,4 процента) собранного урожая составила пшеница, один миллион 14,9 тысячи тонн (31,5 процента) – ячмень, а 36,0 тысяч тонн (1,1 процента)– другие зерновые и зернобобовые культуры.

Уборка зерновых завершилась в 22 районах республики и Нахчыванской АР. В 33 районах жатва завершена более чем на 90 процентов.

В 25 районах страны урожайность оказалась выше среднего показателя по республике. Самая высокая зафиксирована в Барде (43,1 центнера с гектара), а также в Саатлы (41,4 центнера), Сабирабаде (39,8 центнера), Тертере (38,8 центнера), Агдаме (38,4 центнера), Сальяне (38 центнеров), Имишли (37,2 центнера), Агджабеди (36,1 центнера), Джалилабаде (35,0 центнера) и Исмайыллы (34,8 центнера).

По сравнению с другими района больше урожая собрано в Шекинском (235,9 тысячи тонн), Джалилабадском (237,7 тысячи тонн), Кюрдамирском (162,0 тысяч тонн), Агсуинском (116,7 тысячи тонн), Физулинском (115 тысяч тонн), Нефтчалинском (112,1 тысячи тонн), Агджабединском (105,3 тысячи тонн) районах и Нахчыванской АР (109,8 тысячи тонн).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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