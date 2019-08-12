Экономика Азербайджана продолжит демонстрировать рост – IIF

БАКУ /Trend/ - По оценке аналитиков Института международных финансов (IIF), Азербайджан продолжит экономический рост, даже несмотря на более низкие цены на сырье и невысокие темпы роста в России и Китае, что ощутимо влияет на региональную экономику.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на отчет IIF по регионам Кавказа и Центральной Азии.

Согласно отчету, Азербайджан находится в процессе расширения своей экономики, в этом году рост ВВП страны прогнозируется на 2,8 процента. В будущем году аналитики института ожидают практически такой же рост – на 2,9 процента.

Структурные экономические реформы в стране продолжаются, и ненефтяной сектор играет все возрастающую роль, говорится в отчете организации.

Деноминация национальной валюты и переход к более гибким обменным курсам, особенно в Азербайджане и Казахстане, помогли властям справиться с внешним давлением, в первую очередь, связанным с ценовой ситуацией на рынках нефти. Это повысило конкурентоспособность и помогло снизить воздействие внешних шоков. Обменный курс по отношению к доллару был в целом стабильным в 2018 году и в течение первых семи месяцев 2019 года, что помогло сдержать инфляционное давление.

По мнению аналитиков IIF, рост в Азербайджане обусловлен открытием Южно-Кавказского газового коридора и дальнейшим улучшением сферы услуг. ЮГК должен позволить увеличить добычу углеводородов, особенно природного газа. Его ключевой элемент - Трансадриатический трубопровод, позволит начать поставки 10 миллиардов кубометров природного газа в год с морского месторождения «Шах Дениз» в Европу в 2020 году.

Как бюджетный, так и текущий счета находятся в профиците, и благоприятные изменения мировых цен на нефть способствовали росту золото-валютных резервов. Грузоперевозки выросли на 1,5 процента в 2019 году по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Собственная добыча нефти и газа со стороны государственной нефтяной компании SOCAR находится на уровне 2018 года; экспорт сырой нефти в натуральном выражении увеличился незначительно, а вот природный газ, рафинированная нефть и нефтепродукты существенно выросли. В то же время страна стала чистым экспортером электроэнергии в Восточную Европу.

Структурные реформы продолжаются. Азербайджан поднялся до 25 места в рейтинге Doing Business – самое высокое в СНГ. Страна входит в топ-50 по большинству показателей.

Задача в последующий период заключается в содействии диверсификации, интеграции и расширению возможностей частного сектора.

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