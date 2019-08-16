Агентство развития МСБ оказывает поддержку мастерам-ремесленникам

БАКУ/Trend/ - Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана наряду с другими предпринимателями, оказывает поддержку мастерам декоративно-прикладного искусства, которые своими изделиями прославляют историю и культуру нашей страны. Одним из таких ремесленников является Джавид Эюбов, который обратился в Агентство развития МСБ за поддержкой в продвижении и продаже своих работ, а также участии в выставках, передает в пятницу Trend

С помощью Агентства, резчик по дереву смог выставить свои изделия на Национальном Фестивале кочевой культуры в Гедабеке.

"На Национальном фестивале кочевой культуры мои ручные работы вызвали особый интерес среди местных и зарубежных гостей. В частности проявляли высокий интерес к работам, связанным с памятниками Азербайджана и национальными музыкальными инструментами. Выставка была полезной и с точки зрения популяризации искусства резьбы по дереву, и продвижения моих работ", - сказал Эюбов.

Отметим, что Агентство развития МСБ в этом году оказало поддержку не одному ремесленнику, предоставив возможность участия в ряде выставок и фестивалей, организованных в Баку и регионах, а также продвижении и сбыте своей продукции и расширении деловых связей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.