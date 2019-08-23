Официальный курс маната к мировым валютам на 23 августа

23 августа 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 августа установлен на уровне 1,7 и 1, 8816 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

23.08.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8816

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1481

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0308

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8304

1 бразильский реал

1 BRL

0.4175

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1116

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1402

1 чешская крона

1 CZK

0.0730

100 чилийских песо

100 CLP

0.2383

1 китайский юань

1 CNY

0.2397

1 датская крона

1 DKK

0.2524

1 грузинский лари

1 GEL

0.5812

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2168

1 индийская рупия

1 INR

0.0237

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0788

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1756

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7256

1 израильский шекель

1 ILS

0.4833

1 канадский доллар

1 CAD

1.2759

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5885

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4057

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0858

1 молдавская лея

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.1023

1 норвежская крона

1 NOK

0.1891

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0181

1 польский злотый

1 PLN

0.4318

1 российский рубль

1 RUB

0.0259

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2253

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3292

1 турецкая лира

1 TRY

0.2946

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0542

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1755

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0677

100 японских иен

100 JPY

1.5948

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0857

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