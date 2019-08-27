Азербайджан инвестировал более $70 млн в западные регионы Казахстана

27 августа 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три года Азербайджан инвестировал свыше 70 миллионов долларов в западные регионы Казахстана.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Facebook министерства иностранных дел Казахстана по случаю 27-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

"По итогам 2018 года товарооборот между странами составил 258,3 миллиона долларов. Азербайджан за последние три года инвестировал свыше 70 миллионов долларов США в западные регионы Казахстана. Постоянно расширяются и развиваются связи в транспортно-логистической сфере, которая является локомотивом двусторонних торгово-экономических отношений", - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 524 юридических лиц с участием Азербайджанского капитала, из них 221 совместных предприятий.

"Развитию двусторонних экономических отношений способствует работа Казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в информации.

Согласно сообщению МИД Казахстана, в многостороннем формате стороны активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций.

"Налажено тесное взаимодействие между Парламентами Казахстана и Азербайджана. Проводится активная работа для укрепления и дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны обмениваются опытом и участвуют в различных мероприятиях на территории двух стран. Казахстан и Азербайджан отличают близость позиций по основным актуальным вопросам регионального и международного характера. Казахстанско-азербайджанские отношения развиваются в соответствии с установками и положениями Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанного в Баку в мае 2005 года", - говорится в сообщении.

Отметим, посольство Казахстана в Баку было открыто в декабре 1994 года, а посольство Азербайджана в Казахстане - в марте 2004 года. С сентября 2008 года функционирует Генеральное консульство Азербайджана в городе Актау.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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