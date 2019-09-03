В Баку состоится Выставка товаров стран Шелкового пути

БАКУ/Trend/- Торгово-промышленная палата Азербайджана приглашает посетить V выставку товаров стран Шелкового пути, которая пройдет с 19-го по 20 сентября 2019 года в Бакинском дворце спорта ( проспект Нефтяников, 26 А), сообщает Trend со ссылкой на палату.

На выставке будут представлены производители из провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, СУАР и других регионов Китая - более 60 стендов. Выставка охватывает такие сферы, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность, текстиль, оборудование для производств, сельскохозяйственная и строительная техника, оборудование, бытовая техника, товары для дома и многое другое.

В ходе выставки будет предоставлена возможность ознакомиться с китайскими товарами и найти новых поставщиков из Китая.

Организатором выставки выступает Торгово-промышленная палата Азербайджана, исполнителем - Бизнес - консалтинговая структура Huahe International.

Участие в выставке БЕСПЛАТНОЕ!

По вопросам участия можно обращаться: по тел.:+86-991-3811816;

факс +86-991 3679680. E-mail: external@huahechina.com

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