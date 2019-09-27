В Азербайджане подвели итоги тренинг-проекта "Умный Мост"

27 сентября 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Удельная доля наивысшего балла в проекте "Умный мост" составила около 70 процентов. Об этом, на состоявшейся в пятницу конференции, посвященной завершению совместного тренинг-проекта "Умный Мост" между Фондом развития предпринимательства (SIF) при министерстве экономики Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), сообщил руководитель проекта "Умный мост" Иса Гасымов, передает в пятницу Trend .

Гасымов сказал, что это уже третий за последний два года совместный проект с KOICA. В 30-часовом тренинге приняли участие по 30 представителей от частного и государственного секторов.

Согласно результатам тренингов, по каждому предмету было получено минимум 20 высоких оценок, среднее же количество наивысшего балла составило 42 оценки.

Напомним, что проект был реализован за счет предоставленных KOICA средств. Проект "Умный мост" - первый в Азербайджане победитель грантовой программы "CIAT" (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow). Наряду с продвижением инновационного предпринимательства, основанного на передаче технологий и коммерциализации науки посредством тренингов на основе проекта, был внесен вклад в развитие инновационной экосистемы в Азербайджане.

Тренинги в рамках проекта продолжались с 30 Августа по 14 сентябрь 2019 года в здании SIF, а участниками тренингов были сотрудники университета и представители бизнес-сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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