Вюсал Гасымлы: Азербайджан - лидер среди стран СНГ по показателям минимальной пенсии

БАКУ/Trend/ - Минимальная зарплата в Азербайджане по паритету покупательной способности выше, чем в странах СНГ, Грузии и Украине.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной осуществленным в 2019 году революционным социальным реформам, передает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан с показателем 595 международных долларов находится на втором месте среди стран СНГ по размеру минимальной зарплаты. [Международный доллар — условная расчётная денежная единица, применяемая при сравнении макроэкономических показателей разных стран мира].

«Это значит, что минимальная зарплата в Азербайджане, обладает той же покупательной способностью, эквивалентной минимальной зарплате в 595 долларов США в других странах. По сравнению с другими государствами СНГ минимальная зарплата в Азербайджане в международных долларах выше, чем в Армении в 2,1 раза, чем в Казахстане – в 1,6 раза, чем в Грузии и России – в 1,4 раза», - сказал Гасымлы.

Директор Центра отметил, что очередное повышение минимальной зарплаты в Азербайджане с первого сентября 2019 года также положительно скажется и на средней зарплате. Это позволяет прогнозировать, что среднемесячная зарплата достигнет 1540 международных долларов по паритету покупательной способности. Благодаря этому, среднемесячная зарплата в Азербайджане будет в 1,6 раза выше, чем в Армении (960 международных долларов) и в 1,1 раза выше чем в Грузии (1431 международных долларов).

«Согласно показателям минимальной пенсии Азербайджан с 476 международными долларами займет первое место среди стран СНГ. Этот показатель выше, чем в Армении в 3,7 раза, в Грузии – в два раза, в России – 1,3 раза, в Казахстане – в 1,1 раза», - подчеркнул Вюсал Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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