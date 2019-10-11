В Баку стартовала выставка афганской продукции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось открытие торговой выставки афганской продукции, сообщает в пятницу Trend с открытия мероприятия.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности и торговли Афганистана Аджмал Ахмед.

На выставке представлены более 40 афганских компаний, демонстрирующих текстиль, продукты питания, строительные материалы и другую продукцию.

Организованная в Бакинском бизнес-центре (Baki Biznes Merkezi BBM) выставка продлится до 14 октября.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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