В Азербайджане наладят выпуск оборудования для производства стройматериалов

БАКУ/Trend/ - На территории Гаджигабульского промышленного квартала будет создано предприятие по выпуску оборудования для производства строительных материалов. Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в рамках проходящей в Бакинском Экспоцентре 25-й Азербайджанской международной строительной выставки Baku Build 2019.

Замминистра отметил, что в настоящее время сфера производства строительных материалов динамично развивается. "При этом порядка 90 процентов внутреннего спроса на такие строительные материалы как цемент, кирпич покрывается за счет производства в Азербайджане", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что создание предприятие по выпуску оборудования для производства строительных материалов ожидается в Азербайджане впервые.

Организатором выставки Baku Build 2019 является компания Caspian Event Organisers, при поддержке Агентства малого и среднего бизнеса (Агентство МСБ), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), а также министерства экономического развития Азербайджана.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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