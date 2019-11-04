MOL Group приобретет 9,57% акций АЧГ и 8,9% в БТД

БАКУ/Trend/ - Венгерская компания MOL Group подписала соглашение с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline, Ltd о приобретении 9,57 процента акций в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений «Азери-«Чираг-Гюнешли» («АЧГ») азербайджанском секторе Каспия и 8,9 процентной доли в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, общая сумма договора составляет 1,57 миллиарда долларов США, с учетом корректировок при закрытии сделки, которая будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности компании. По завершении этой транзакции MOL станет третьим по величине партнером в АЧГ.

Ожидается, что сделка будет завершена ко второму кварталу 2020 года.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километров пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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