Стас Притчин: Подключение к проекту Транскаспийского газопровода повысит имидж Азербайджана в регионе и мире

16 ноября 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- К проекту Транскаспийского трубопровода, предусматривающего транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан, все его участники проявляют большой интерес, несмотря на то, что проект многие годы находится на стадии обсуждения, заявил Trend известный российский эксперт - экономист Станислав Притчин.

По мнению российского эксперта, в реализации масштабного проекта в первую очередь заинтересованы Туркменистан и Европа.

«Данный проект имеет высокую политическую значимость, в частности участие Азербайджана в нем повышает значимость страны в регионе и мире. Азербайджан занимает очень сбалансированную позицию в данном проекте, и не скрывает, что может выступить в качестве транзитной страны. Тем самым Азербайджан показывает, что готов подключиться к проекту и поддерживать его по мере возможности, после того как он будет запущен», - сказал Станислав Притчин.

Далее эксперт напомнил о том, что в прошлом году был принят Протокол о трансграничных проектах на Каспии, который регламентирует вопрос реализации подобного рода проектов.

«Документ был адаптирован и принят всеми прикаспийскими государствами. Но это технические детали. В рамках данного проекта, прежде всего необходимо думать о том, кто будет спонсором проекта, так как он не дешевый, и о том - насколько хорошо проработана экономическая составляющая поставок туркменского газа на европейский рынок, особенно учитывая то, что на данный момент идет серьезное изменение европейского рынка газа. Азербайджан это тоже чувствует, присоединившись к ТАНАР и ТАР, реализация которых походит к финальной стадии. Ценовая конъюнктура на европейском рынке серьезно изменилась за то время, пока Азербайджан строил свою инфраструктуру, в первую из-за того, что в Европу поставляют большое количество сжиженного природного газа, что ухудшает ценовую конъюнктура для поставщиков. Соответственно приходится демпинговать и снижать цены, что не выгодно для них», - пояснил эксперт.

По мнению российского экономиста, подключение Азербайджана к данному проекту, после того как он будет запущен, позитивно отразится на имидже страны как транзитной в регионе и мире.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @MatanatNasibova

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