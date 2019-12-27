Сахиб Алекперов: В госбюджет поступили средства, превышающие прогнозы на 415 млн манат (версия 2)

27 декабря 2019 16:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года по линии министерства налогов в государственный бюджет Азербайджана поступили средства, превышающие прогнозы на 415 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

По его словам, в этом году зарегистрировано свыше 103 тысяч новых налогоплательщиков. В целом их общее количество составило 1 055 000 источников налогообложения.

Замминистра подчеркнул, что за последние четыре месяца в регистрации налогоплательщиков в сельскохозяйственной сфере достигнуты существенные продвижения. За отчетный период в этой сфере было зарегистрировано около 75 тысяч налогоплательщиков.

«Это в результате послужит росту налоговых поступлений. За январь-ноябрь этого года по линии министерства налогов в государственный бюджет Азербайджана поступили средства, превышающие прогнозы на 415 миллионов манатов. Налоговые поступления за 11 месяцев этого года превысили аналогичные показатели прошлого года на 518 миллионов манатов. В 2019 году зарегистрировано свыше 103 тысяч новых налогоплательщиков. В целом их общее количество составило 1 055 000 источников налогообложения», - сказал Сахиб Алекперов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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