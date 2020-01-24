Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана — госкомитет

24 января 2020 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре продолжает работать над генеральными планами городов Азербайджана и детальными проектами планирования.

Об этом на коллегии по итогам 2019 года в Госкомитете сказал его председатель Анар Гулиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в 2019 году Кабмин утвердил генеральные планы городов Шамкир, Гекгёль, Хачмаз, Сальян, Масаллы, Товуз, Губа и Билясувар: «Сейчас по заказу комитета, наряду с Баку, на различных этапах продолжается работа по разработке, стартовавших в 2018 и 2019 годах генеральных планов 10 городов — Дашкесан, Шабран, Тертер, Саатлы, Сабирабад, Кюрдамир, Геранбой, Гедабей, Астара и Гянджа».

По его словам, также в отчетный период в комитете были проанализированы детальные проекты в составе планов 10 городов – Шеки, Гаха, Агсу, Евлаха, Сумгайыта, Агстафы, Хырдалана, Шамахы, Мингячевира, Сальян, подготовленных по заказу местных органов исполнительной власти, по некоторым из них подготовлены заключения».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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