В Азербайджане выращиваются 4 новых сорта картофеля

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начато выращивание четырех новых сортов картофеля.

Об этом в среду сказал Trend директор НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев.

По его словам, эти сорта уже представлены для получения соответствующей лицензии.

"В парниковых условиях уже выращены четыре новых сорта картофеля: "Ченлибель", "Угур", "Туран" и "Вагиф". Особенность сортов заключается в том, что у них выше урожайность. В течение последних лет велась работа по выращиванию данных семян. Они более устойчивы к заболеваниям и вредителям, а также подходят для выращивания на засушливых территориях, к примеру, на горных территориях в неполивных условиях", - сказал Аллахвердиев.

Он добавил, что эти сорта представлены Агентству аграрных услуг для утверждения.

"Процесс регистрации начат в 2019 году. Надеемся, что сертификаты для новых сортов будут выданы к следующему году", - уточнил Эльмар Аллахвердиев.

Отметим, что в последний раз новый сорт картофеля в Азербайджане был выведен в 2006 году. В настоящее время в стране имеется три сорта картофеля отечественного производства: "Севиндж", "Тельман" и "Амири".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)