Юсиф Абдуллаев: Азербайджан способен противостоять вызову падения цен на нефть

Экономика 11 марта 2020 15:47 (UTC+04:00)
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан способен противостоять вызову падения цен на нефть

БАКУ/Trend/ - Сегодня устойчивость и иммунитет азербайджанской экономики намного сильнее, чем в 2014-2015 годах.

Об этом сказал в среду Trend исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

Как отметил Абдуллаев, в своем выступлении 10 марта на первом заседании вновь избранного Милли Меджлиса Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире.

«Как известно, страны, которые объединены в формате ОПЕК +, на встрече в Вене по определенным соображениям не смогли прийти к консенсусу, связанному с производством нефти. Некоторые страны планируют с апреля текущего года снять определенные ограничения по производству нефти. Этот факт сыграл определенную негативную роль и цена на нефть на всех мировых рынках значительно снизилась. Конечно, нашу страну, которая является одной из главных экспортеров нефти в регионе, данным момент тоже затронул»,- сказал Абдуллаев.

По его словам, в связи с данной тематикой, 10 марта под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова была проведена рабочая встреча. На этой встрече участвовали министры финансово-экономического блока - министр экономики, глава государственного нефтяного фонда, глава центрального банка, помощник президента по экономическим вопросам и другие официальные лица. В рамках данной встречи были обсуждены пакеты превентивных мер, которые будут предприняты, если в этом будет необходимость, для стабилизации состояния.

Также Абдуллаев сказал, что на данном этапе страна обладает достаточным ресурсом для того, чтобы, противостоять вызовам спада цен на нефть. Именно та подушка безопасности, которая была создана в предыдущие годы, является хорошим стабилизатором и основой для принятия необходимых мер и последующих шагов в данном направлении.

«С 2014 по 2020 год были проведены колоссальные реформы во всех сферах экономики. В этом формате, мы как страна, абсолютно готовы к тем вызовам, с которыми мы можем столкнуться. За январь – февраль текущего года ненефтяной ВВП увеличился на 6,7 процента, а общий ВВП увеличился на 2,8 процента, что является хорошим показателем, с учетом тех процессов, которые происходят на мировых рынках. Уровень инфляции составляет 2,8 процента, что тоже является положительным показателем», - подчеркнул Абдуллаев.

Касаясь валютных резервов Азербайджана, Абдуллаев отметил, что они составляют 52 миллиарда долларов США, что превышает на восемь процентов ВВП страны. Это является очень хорошим показателем на мировом уровне, что создает для Азербайджана подушку безопасности и позволяет принять необходимый пакет превентивных мер по стабилизации на рынке, если в этом будет необходимость.

«Государственный долг Азербайджана составляет всего лишь 17 процентов от ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире. Это является важным критерием стабильности и устойчивости азербайджанской экономики»,- заметил исполняющий обязанности президента Фонда.

На заседании с премьер-министром было озвучено, что в рамках принятого бюджета на 2020 год все мероприятия будут исполнены в полном объеме. Не будут сокращения расходов на социальные проекты и в данном формате правительство готово к любым сценариям, которые могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в Азербайджане.

«При имеющихся сложностях на мировых рынках в связи с энергетическими ресурсами, некоторые группы могут спекулировать с повышениями цен. Правительством ведется серьезный контроль за потребительским рынком, чтобы со стороны определенных групп не производилось спекулятивных действий по повышению цен на потребительском рынке. Это является важным показателем для поддержания стабильности на рынке»,- подытожил Юсиф Абдуллаев.

Автор: Фидан Бабаева.

Twitter: Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Агентство по туризму Азербайджана: Будет подсчитан нанесенный коронавирусом ущерб
Агентство по туризму Азербайджана: Будет подсчитан нанесенный коронавирусом ущерб
В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности
В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности
Количество туристических визитов в Грузию увеличилось
Количество туристических визитов в Грузию увеличилось
Loading Bars
Лента новостей
Anglo Asian Mining о причинах сокращения добычи золота Бизнес 16:50
Ангела Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Европа 16:49
Таиланд ужесточает визовый режим с Грузией из-за коронавируса Транспорт 16:48
Меркель пообещала помочь Италии в борьбе с коронавирусом Европа 16:47
Власти Сербии запретили массовые собрания из-за коронавируса Европа 16:46
Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог Политика 16:43
В Баку незначительно подорожали коммерческие объекты Бизнес 16:41
В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы (ФОТО) Политика 16:38
Компания Bestcomp Group стала победителем в тендерах Всемирного Банка за рубежом Общество 16:37
В Азербайджане внедрена новая электронная платформа в рамках ОСАГО Экономика 16:34
Туркменистан и Марокко договорились о поставках серы Бизнес 16:30
Объявлена завтрашняя программа видеоуроков на телеканале Mədəniyyət Общество 16:24
SOCAR: Дальновидность на фоне замедления мировой экономики Бизнес 16:20
В Баку незначительно подорожало вторичное жилье Бизнес 16:19
Ангела Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса Европа 16:16
Мобильная музыка со Zvuk от Azercell стала безлимитной! Общество 16:11
В Азербайджане выросло производство промышленной продукции Бизнес 16:07
Обнародованы объемы транзакций через системы электронных денег в Казахстане Финансы 16:00
В Азербайджане выросло производство сельскохозяйственной продукции Бизнес 15:49
В Берлине отменили массовые мероприятия из-за коронавируса Европа 15:48
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан способен противостоять вызову падения цен на нефть Экономика 15:47
Азербайджанский поэт стал голосом проекта креативных форм чтения книг Культура 15:36
Турецких парламентариев проверяют на коронавирус Турция 15:31
Избраны председатель и зампред Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана Политика 15:27
МИД: Армения несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников Нагорно-карабахский конфликт 15:27
Президент Польши предлагает смягчить условия погашения кредитов из-за коронавируса Европа 15:19
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:18
Узбекистан будет расширять сотрудничество с JICA Бизнес 15:12
Турция значительно увеличила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 15:12
В Грузии вырос объем грузоперевозок Транспорт 15:09
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит буровые станки Тендеры 15:05
Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса Европа 15:04
Азербайджанские банки скупили иностранную валюту Финансы 15:00
Александр Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией Россия 14:57
Турция почти наполовину увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан Турция 14:54
Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн В мире 14:53
В Туркменистане впервые пробурят сверхглубокую нефтегазовую скважину Энергетика 14:51
Милли Меджлис внесет весомый вклад в углубление реформ Президента Азербайджана - политолог Политика 14:50
В Госдуме открылась выставка о женщинах-воинах ВОВ (ФОТО) Общество 14:49
Выросло число поездок из Турции в Грузию с целью трудоустройства Турция 14:45
В Казахстане отмечен рост цен на вторичное жилье Бизнес 14:45
Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание Общество 14:44
У замглавы минсельхоза Грузии подтвердился коронавирус Грузия 14:42
Агентство по туризму Азербайджана: Будет подсчитан нанесенный коронавирусом ущерб Туризм 14:39
YARAT представляет в Швейцарии экспозиции на экологические темы (ФОТО) Культура 14:39
SOCAR и McKinsey разрабатывают стратегичеcкий план развития Энергетика 14:36
Азербайджанские спортсмены рассказали о подготовке к Кубку мира по спортивной гимнастике (ВИДЕО) Общество 14:33
В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности Туризм 14:31
Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco Энергетика 14:27
На фоне негативных экономических тенденций в мире Азербайджан демонстрирует устойчивость - политолог Экономика 14:26
В Уджаре идет реконструкция проселочных дорог (ФОТО) Строительство 14:23
В Польше закрыли школы и вузы из-за коронавируса Европа 14:19
В Турции сократилось число коммерческих авиаполетов Турция 14:18
Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек Арабские страны 14:16
В Узбекистане снижается производство масложировой продукции Бизнес 14:13
В Исмаиллы было организовано образовательное мероприятие в рамках ОМС Экономика 14:05
Эльман Рустамов: Азербайджан имеет достаточный стратегический запас валюты Финансы 14:04
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение электрического кабеля Тендеры 14:01
Казахстан значительно сократил поставки газа в Китай Энергетика 14:00
Азербайджанская НБКО "Мол Булак" значительно увеличила наличные средства Бизнес 13:55
Турция стремится к долгосрочному перемирию в Идлибе Турция 13:47
TƏBİB предупредил прибывающих из-за рубежа Общество 13:46
Будут сняты видеофильмы об азербайджанских эмигрантах - госкомитет Политика 13:41
В Азербайджане начался прием заявок на ADAMI Dialogue – TV Series в Германии Культура 13:41
В Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом Европа 13:29
Россия примет участие в техкомитете ОПЕК+ в марте Россия 13:26
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) Политика 13:25
В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса Европа 13:24
Подписаны азербайджано-туркменские документы (ФОТО) Политика 13:22
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 13:16
Азербайджан и Египет обсудили вопросы военного сотрудничества Политика 13:14
Азербайджанская диаспора обратилась к мэрии Ватерлоо Политика 13:13
VEON будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере цифровизации ИКТ 13:09
Изменены даты двух концертов в Центре Гейдара Алиева Общество 13:08
Завершается прием документов в колледжи Азербайджана Общество 12:56
У Азербайджана достаточно средств на случай нефтяных катаклизмов - политолог Политика 12:53
Актуальные проблемы имущественного страхования объектов в ТЦ Экономика 12:45
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов Нагорно-карабахский конфликт 12:41
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер для строительства установки по осушке газа Тендеры 12:36
В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро Другие страны 12:36
В Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса Турция 12:23
В Турции продолжают отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса Турция 12:19
Эльхан Алескеров с участием политологов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил на экспертной площадке Baku Network ситуацию вокруг Нагорного Карабаха (ВИДЕО) Политика 12:18
Более 55 тысяч человек получат пенсии, пособия и стипендии при помощи электронных систем Общество 12:11
Минздрав подтверждает еще два случая заражения коронавирусом в Беларуси Европа 12:11
Посол Франции прокомментировал напряженную обстановку на границе Азербайджана с Арменией Нагорно-карабахский конфликт 12:11
Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье Другие страны 11:59
Состоялась встреча в расширенном составе президентов Азербайджана и Туркменистана Политика 11:56
Азербайджанская небанковская кредитная организация в 2019 году существенно увеличила прибыль Финансы 11:56
Кувейтский фонд экономического развития помогает Узбекистану в реализации медпроекта Финансы 11:54
Нацвалюта Казахстана продолжает дешеветь относительно доллара Финансы 11:45
Посол Франции: Выражаем признательность Азербайджану за солидарность в борьбе с террором Политика 11:45
SOFAZ опубликовал статистику реализации своих средств Экономика 11:43
СК A-Qroup запускает новую кампанию по каско страхованию Экономика 11:38
Минэнерго: Казахстан выступает за консенсус по сделке ОПЕК+ Энергетика 11:38
Грузия поддержит сектор туризма для снижения негативного воздействия ситуации по коронавирусу Бизнес 11:36
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки Арабские страны 11:33
Банк Англии понизил базовую ставку из-за коронавируса Европа 11:32
Одна из передовых IT-компаний Азербайджана выйдет на международный уровень ИКТ 11:32
Обнародованы доходы по АЧГ и "Шах Дениз" Экономика 11:30
Все новости