Компания "Azercell Telekom" выделила 2 млн манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Географический охват коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, в настоящее время быстро расширяется. С целью поддержки экономики страны и благосостояния населения в нынешней напряженной глобальной ситуации, лидер рынка сотовой связи страны “Azercell Telekom” продолжает свои инициативы в области корпоративной социальной ответственности, передает Trend со ссылкой на компанию.

Так, мобильный оператор в соответствии с Указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, выделил 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный для предотвращения распространения этого заболевания в нашей стране и обеспечения финансовой поддержки мерам направленным на борьбу с ним.

Напомним, что Azercell является первым мобильным оператором, обеспечившим бесплатные звонки на горячую линию Государственного Агентства по Обязательному Медицинскому Страхованию (1542). Оператор также пополнил баланс своих абонентов, находящихся в настоящее время в странах с ограниченными транспортными связями с Азербайджаном и пользующихся услугами роуминга на сумму 50 AZN . Кроме этого, компания заявила, что перевела на усиленный режим работы свой телефонный центр и отдел онлайн-обслуживания клиентов. Лидирующий оператор отметил что готов оказать всю необходимую поддержку абонентам в роуминге в направлении предоставления контактных номеров соответствующих посольств, установления связи с "Горячей Линией" Государственного Агентства обязательного медицинского страхования.