В Азербайджане начался процесс возврата вкладов ликвидированных Amrahbank и Atabank

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане начался процесс возврата вкладов ликвидированных 28 апреля 2020 года банков Amrahbank и Atabank.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, уже с сегодняшнего дня филиалами ОАО KapitalBank, являющегося банком-агентом в процессе ликвидации, были получены заявки и компенсации за вклады до 30 000 манатов в вышеупомянутых банках.

Он также отметил, что решение главы государства Ильхама Алиева о продлении закона о полном страховании вкладов является самым верным решением в период режима карантина.

Напомним,что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

(Автор: Эльдар Джанашвили)