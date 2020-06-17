Возросли инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года в основной капитал было направлено 4907,6 миллиона манатов или на 2,8 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, объем инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 19,8 процента, а объем средств, направленных в ненефтяной сектор, сократился на 16,7 процента. 3282,3 миллиона манатов или 66,9 процента использованных средств было потрачено в области производства продукции, 1115,5 миллиона манатов (22,7 процента) в области услуг и 509,8 миллиона манатов (10,4 процента) на строительство жилых домов. 2891,6 миллиона манатов или 58,9 процента средств, направленных в основной капитал, составили внутренние средства. 2965,5 миллиона манатов или 60,4 процента средств, направленных в основной капитал, были потрачены непосредственно на строительные и монтажные работы.

Из общей стоимости инвестиций, направленных в основной капитал, 62,1 процента составляют средства предприятий и организаций, 21,4 процента - средства бюджета, 6,5 процента - личные средства населения, 5,4 процента - банковские кредиты, 2,4 процента - средства внебюджетных государственных фондов и 2 процента - другие.

В январе-мае 2020 года в Баку было введено в эксплуатацию медицинское учреждение "Ени Клиника", центр DOST №3, больничный комплекс модульного типа, в Нахчыванской АР - 2 учреждения амбулаторной поликлиники, в городе Сумгайыт - два учреждения по производству медицинских масок и защитных комбинезонов, в городах Гянджа и Шеки - в каждом больничное здание на 200 коек, в Агстафинском, Геранбойском, Кюрдамирском, Газахском и Товузском районах - филиал ОАО "Азерхалча", в Кюрдамирском и Товузском районах - комплекс ASAN Həyat, в Агстафинском районе - Аграрный промышленный комплекс, в Газахском районе - известковый завод, в Шамкирском районе - комплекс водоочистных сооружений "Шамкирчай", в Товузском районе - Азербайджанский государственный музей ашугского искусства, Историко-краеведческий музей, Музей государственных символов и другие важные объекты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Гюнель Зейналова)