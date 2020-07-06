Налоговая служба Азербайджана о разрешенных сферах деятельности и правилах оформления разрешения на работу в период ужесточенного режима карантина

Экономика 6 июля 2020 20:57 (UTC+04:00)
Налоговая служба Азербайджана о разрешенных сферах деятельности и правилах оформления разрешения на работу в период ужесточенного режима карантина

БАКУ/Trend/ - В целях предотвращения случаев заражения населения коронавирусной инфекцией (COVID-19) и защиты здоровья граждан в Азербайджане действует особый карантинный режим, а в ряде городов и районов - строгий карантинный режим.

Как сообщили Trend в Государственной налоговой службе, постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 19 июня 2020 года № 208" О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима" были введены ограничения на передвижение граждан, а также деятельность сферы труда и услуг на территории страны. Исходя из этого решения, сотрудники частных юридических лиц, осуществляющих деятельность в предусмотренных сферах, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, и их работников, информация о которых подтверждена работодателем, разрешается выход на работу после ее ввода на портал icaze.e-gov.az посредством электронной подписи. Разрешения выдаются в соответствии с постановлением Кабинета министров от 25 июня 2020 года № 220 с учетом требований ограничения численности работников по сферам деятельности.

В целях предотвращения злоупотреблений разрешительной системой со стороны субъектов предпринимательства, снижения риска инфицирования наших граждан государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям ("Служба ASAN ") с 5 июля 2020 года, на основании требований, предъявляемых к ограниченному трудоустройству физических лиц, а также персонала, не относящихся к сферам, деятельность которых разрешена постановлением Кабинета Министров от 19 июня 2020 года № 208, часть разрешений была отменена по структурам, перешедшим этот предел. В связи с этим юридические и физические лица, работающие в областях, деятельность которых разрешена, посредством портала "icaze.e-gov.az" должны были пересмотреть и заново урегулировать в рамках установленных правил. вопросы, связанные с регистрацией персонала.

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