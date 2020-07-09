«Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий

«Лаборатория Касперского» объявляет о выпуске интегрированного решения для защиты от всех типов киберугроз, направленных на организацию. Оно сочетает многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все три продукта управляются из единой облачной консоли и дополняют друг друга, обеспечивая комплексную защиту от сложных угроз.

Сегодня решения класса EDR становятся фактическим стандартом защиты конечных точек для организаций разного масштаба. Это связано с тем, что злоумышленники всё чаще проводят направленные атаки не только на крупные компании, но и на цели поменьше. Чтобы своевременно обнаруживать сложные угрозы и быстро и эффективно реагировать на них, нужны дополнительные инструменты, такие как EDR-технологии. Они помогают выявлять атаки, обходящие традиционные средства защиты, находить первичные векторы и видеть развитие этих угроз, а также автоматически предотвращать их дальнейшее распространение. Но продукты, доступные сейчас на рынке, в большинстве своём являются сложными решениями, которые зачастую выросли из инструментов, делавшихся под заказ для крупных клиентов с учётом их уникальных особенностей и потребностей. Интегрированный же подход «Лаборатории Касперского» позволяет и среднему бизнесу с ограниченным штатом ИБ-специалистов воспользоваться базовой EDR-функциональностью для защиты от целевых атак и сложных угроз. Он рассчитан на те компании, которым нужна полноценная картина инцидентов и возможность реагировать на них, но которые в то же время не планируют дополнительно нагружать своих сотрудников.

Интегрированный подход стал основой для двух новых продуктов в линейке Kaspersky Security для бизнеса — Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Total Security Plus для бизнеса.

Решение Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный включает в себя весь продвинутый функционал продукта Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный, усиленный базовыми функциями EDR. Оно представляет собой простой автоматизированный инструмент для борьбы со сложными атаками, доступный с точки зрения инфраструктуры, финансов и ресурсов.

Решение Kaspersky Total Security Plus для бизнеса — это на сегодняшний день самый высокий уровень линейки Kaspersky Security для бизнеса. В него включены все возможности Kaspersky Total Security для бизнеса, а также приложение Kaspersky EDR Optimum и песочница Kaspersky Sandbox. Ещё одним его преимуществом является расширенная техническая поддержка.

«Сегодня инструменты для целевых кибератак становятся всё более доступными, поэтому целями злоумышленников могут оказаться не только крупные компании,но и средний бизнес. Чтобы противостоять этой тенденции мы объединили сразу несколько технологий и представили наиболее эффективную и многослойную защиту для корпоративных устройств. Основой в этом стало решение Kaspersky Security для бизнеса – надёжный и проверенный инструмент, который обеспечивает защиту от традиционных угроз. Автоматизированная песочница Kaspersky Sandbox позволяет противодействовать атакующим, действия которых направлены на обход средств защиты конечных точек. И, наконец, приложение Kaspersky EDR Optimum помогает определить масштаб сложных инцидентов, провести их расследование и реагировать на них. Все эти инструменты объединены в интегрированное решение, чтобы обеспечить широкий круг организаций защитой от сложных угроз, которая не требует дополнительных ресурсов и знаний экспертного уровня», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Оба новых уровня линейки Kaspersky Security для бизнеса уже доступны для клиентов. Больше узнать об интегрированном решении можно здесь: https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/endpoint-security-solution.