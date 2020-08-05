Фонд развития предпринимательства и Банк Республика приступили к выдаче субсидированных кредитов

Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года были утверждены Правила предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства, и в то же время в устав Фонда был внесен ряд изменений. В результате данных поправок к деятельности Фонда был отнесен механизм предоставления субсидий и гарантий предпринимателям, пострадавшим от пандемии, посредством банков осуществляющих свою деятельность на территории страны.

В связи с этим между Фондом развития предпринимательства, действующим при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, активно поддерживающим развитие предпринимательства в нашей стране, и Банком Республика, одним из ведущих банков страны, было подписано соглашение о сотрудничестве. В соответствии с соглашением, предприниматели, чья деятельность пострадала от пандемии, смогут получить кредиты в манатах от Банка Республика с обеспеченной государственной гарантией до 60% от суммы, а также процентная ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере 50% от предложенной ставки. Срок гарантированных кредитов составляет до 3 лет, сумма - до 3 млн манатов, льготный период - до 12 месяцев, а процентная ставка - до 15%. Таким образом, предприниматели будут выплачивать Банку половину процентов по кредиту, то есть до 7,5%, а государство будет гарантировать до 60% кредита, если залога недостаточно для получения кредита.

Одним из преимуществ нового механизма является то, что предприниматели могут легко подать заявку на кредит на электронной платформе, не обращаясь в банк. Для этого предприниматели должны зайти на сайт https://e-edf.gov.az, выбрать раздел «Заявка» и ввести свой ИНН. Если будет подтверждено, что предприниматель работает в сферах, затронутых пандемией, тогда он может подать заявку для получения льготного кредита в Банке Республика.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в соцсети "Фейсбук", или позвонив по номеру 144.