Сами ыбирайте условия кредита в «AccessBank» !

AccessBank запускает кампанию «Наличный Кредит». В рамках кампании клиенту предоставляется выбор условий кредитования: от 16% годовых или 0% комиссии. По мере возрастания комиссии, снижается годовая процентная ставка.

В рамках акции «Кредит наличными» кредиты предоставляются со сроком от 6 до 48 месяцев. Кампания активна до 31 августа 2020-го.

Информацию о кампании можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку, а 13 - в регионах страны.