Путь к цифровизации: новые перспективы для Азербайджана

Мир вступает в эпоху четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). Сейчас человечество живет в мире, в котором начинаются кардинальные изменения. Четвертая промышленная революция не похожа на предыдущий опыт человечества с точки зрения своего масштаба, объема и сложности.

В основе четвертой промышленной революции лежат процессы цифровизации. На данный момент процессы цифровизации идут в мире полным ходом. Цифровая трансформация открывает колоссальные возможности для развития государств, обществ, бизнеса и граждан. В условиях глобализации все вызовы постиндустриального общества, связанные с переходом в новый, цифровой мир, неизбежно сказываются на Азербайджане и мы уже начали отвечать на эти вызовы.

В основе стремительных процессов цифровизации лежит глобальная сеть интернет. В конце XIX века развитие железных дорог уменьшило время перевозки грузов, пассажиров, а также передачи информации. Это послужило катализатором перехода в индустриальное общество. Интернет играет ту же роль для перехода в цифровое общество. На данный момент 62% населения мира имеет доступ к интернету. Такой высокий уровень развития позволяет начать глобальное внедрение цифровизации .

Цифровая формация, как мы к ней пришли

Для того, чтобы достичь новых горизонтов развития, человечество преодолело долгий путь развития. Человечество только сейчас шагнуло в стадию пост-индустрии, пройдя долгий путь от первобытно-общинного до индустриального общества. Однако, огромный поток информации, обрушившийся на человечество требует совершенно иного подхода к управлению этими данными. Становится ясно, что старая истина тоже нуждается в новом подходе, так как в постиндустриальном обществе «кто управляет информацией, управляет миром».

Сейчас, на наших глазах начинается переход в новую, 7-ю формацию. Мир переходит от постиндустриального общества к цифровому. Для того, чтобы осознать этот процесс, что способствует ему и как он проходит, мы должны понимать происхождение и развитие предыдущих формаций. Рассмотрим, как поэтапно развивалось общество и переходило в новые формации.

1. Пре-индустриальное или доиндустриальное общество;

2. Индустриальное общество;

3. Постиндустриальное общество.

Всем этим трем формациям предшествовали:

1. Первобытно-общинный строй;

2. Рабовладельческий;

3. Феодальный.

Итого, человечество в своем развитии прошло 6 стадий, при этом, каждая стадия характеризуется своим способом использования энергии, вернее превращения энергии в полезную работу.

Рассмотрим детальнее.

1. Первобытно-общинный строй

В полезную работу превращается исключительно личная мускульная энергия, добавочный продукт — 0, т. е. все, что производится (добывается) потребляется, излишков для торговли нет, соответственно нет стимулов для развития науки, единственный стимул для развития — орудия охоты и самозащиты, смысла заводить рабов никакого, все равно они потребят все, что добудут или произведут.

Номадический, как правило, образ жизни стимулировал освоение новых видов энергии — мускульной энергии скота и энергии движущихся рек. Мускульная энергия скота заложила основы земледелия с ещё большей потребностью в энергии рек (в настоящем случае речь идет об ирригации), появляется излишек произведенного продукта и, как следствие потребность в рабах для ещё большего его (излишка) производства, начинает развиваться торговля, а с нею и наука.

Но все равно, при всем при этом, основной энергией является личная мускульная энергия.

2. Рабовладельческий строй

С момента, когда рабы стали производить добавочный продукт, начались войны, войны за приобретение рабов, т.е. войны за обладание энергией. Войны и торговля стимулировали развитие науки и техники, что в свою очередь повлекло за собой более глубокое освоение уже природной энергии, энергии ветра и воды, а эта новая энергия стала замещать рабов, ценность рабов начала падать, их начала заменять энергия, и наметился переход к феодализму, выразилось это, в частности в том, что в некоторых видах деятельности (ветряные и водяные мельницы) потребность в мускульной энергии полностью исчезла, в мореплавании сильно уменьшилась (развитие парусного кораблестроения).

3. Феодализм

Феодализм начался с войн за богатства, накопленные предыдущим обществом - рабовладельческим. Войны эти характеризовались массовым применением кавалерии (использование мускульной силы скота) и применением энергии огня (греческий огонь, в частности) и до начала XI века применение новых видов энергии не наблюдалось.

Но все изменилось в 1096 г., когда папа Урбан II, используя энергию информации инициировал первый крестовый поход. В дальнейшем информация начинает играть все более существенную роль, информация как энергия.

1450 год, появляется новый носитель информации — печатный станок Гуттенберга, но критическая масса среди населения (количество людей способных к восприятию, грамотности) не достигнута, а потому эффект пока слабый, но к началу XVI, когда была достигнута критическая масса, происходит первый взрыв — реформация, энергия информации высвободилась в механическую.

С появлением нового носителя информации начинает расти грамотность, развиваться наука и техника, и уже к середине XVIII века появляется новый источник энергии, который научились превращать в полезную работу — энергия пара. И эти два новых источника (информация и пар) ознаменовали конец феодальной эпохи и начало капитализма.

4. Капитализм (классический)

Использование энергии пара привело к уменьшению потребности в мускульной силе, и как следствие, к возможности создания мануфактурного производства и появлению товаров массового потребления. Но структура управления мануфактурами пока достаточно проста и производимые товары тоже, а потому работает основной императив классического капитализма, а именно — спрос рождает предложение.

При этом продолжает бурно развиваться роль информации, как энергии, появляются газеты и журналы, улучшается работа почты, а это приводит к бурному развитию наук (свободный обмен информации) и достаточно быстро появляется новый вид энергии, электричество.

Другой пример разрушительной работы информации — США. 1902 г., тираж Wall Street Journal всего 7 000 экземпляров. 1928 г. — 50 000, и в 1929 г. происходит биржевой крах - энергия информации высвободилась, что и выразилось в коллапсе фондового рынка.

Энергия информации начинает играть все более существенную роль и выразилось это в постепенном усложнении управлением предприятиями, что диктовалось в первую очередь усложнением выпускаемой продукции и ознаменовало собой переход к индустриальному обществу.

На пороге новых возможностей для Азербайджана

Процессы цифровизации в условиях глобализации открывают широкие возможности, в том числе и для Азербайджана. За последние 26 лет Азербайджан прошел важный путь развития превратившись в энергетический и транспортный центр региона. Целенаправленная политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, реализованные им крупные инфраструктурные проекты, а также продолжение данной политики со стороны Президента Ильхама Алиева, и проведенные им реформы во всех сферах деятельности, привели к устойчивому развитию Азербайджана.

За все это время были реализованы такие важные энергетические проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Баку-Тбилиси-Эрзерум, Южно-кавказский газопровод (SCP), TANAP (Транс-анатолийский газопровод), TAP (Транс-адриатический газопровод). Также воплотились в жизнь транспортные проекты, такие как железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский порт и т.д., что послужило толчком для развития региона.

Стоит отметить, что в середине 90-х прошлого века общенациональным лидером Гейдаром Алиевым также был инициирован проект по созданию телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, проходящий через Азербайджан. Сегодня данная идея и проект инициированный общенациональным лидером реализуется как проект Цифровой Шелковый Путь (Digital Silk Way) и открывает новые горизонты для развития Азербайджана в области цифровизации. Глобальный проект Цифровой Шелковый Путь, который реализуется на месте исторического Шелкового Пути, создает возможности для развития не только Азербайджана, но и для стран Европы и Азии, через территории которых пройдет новый телекоммуникационный коридор, объединяющий континенты.

Создание такого глобального цифрового коридора и реализация инфраструктурных проектов даст возможность для лучшего удовлетворение потребностей стран Кавказа, СНГ, Ближнего Востока, Средней и Южной Азии, и других близлежащих регионов (1/4 мирового населения или 1,8 миллиарда людей) в интернете и различных цифровых услугах.

Сегодня, происходящие в мире изменения на фоне борьбы с пандемией, ставят и перед Азербайджаном обязательства отвечать современным призывам и открывать новые горизонты в экономическом развитии. Как и в развитых странах, для Азербайджана также являются приоритетными вопросы цифровизации экономики, построения цифровой экономики и применение инноваций. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения, создают для этого все возможности.

Сегодня для цифровизации государства и общества в целом, со стороны государства предпринимаются конкретные шаги. Государство предпринимает меры для развития сектора ИКТ и усиления процессов цифровизации. Растет интерес разных государств и международных организаций к Азербайджану, страна добивается новых достижений. Одним из таких достижений является подписание протокола о намерениях о создании в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума. Так, 21 января 2020 года, в Давосе был подписан протокол о намерениях относительно создания в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума. Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. На встрече было подчеркнуто, что такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию. Все это является примером того, что дальновидная стратегия Президента Ильхама Алиева готовит страну и общество к новым вызовам в условиях грядущего постиндустриального общества.

Сегодня в условиях Индустрии 4.0, Азербайджан используя свои преимущества (выгодное географическое положение, богатые природные и человеческие ресурсы) и реализуя новые глобальные проекты имеет все возможности для интенсивной цифровизации и достижения устойчивого экономического развития.

Фуад Аллахвердиев