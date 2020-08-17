Azer Turk Bank запускает новую кампанию

Государственный Azer Turk Bank, постоянно заботящийся о благополучии и комфорте своих клиентов, запускает новую кампанию по потребительским кредитам и картам.

На период кампании, которая продлится с 17 августа по 30 сентября, действуют выгодные предложения для желающих получить «Потребительский» кредит. Таким образом, годовая процентная ставка по этим кредитам, оформляемым на срок от 3 до 48 месяцев, начинается от 16%.

Кроме того, на период кампании банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов и сумму кредита, предоставляемого без поручителя, на уровне 15 000 манатов в зависимости от чистого среднемесячного дохода клиента.

Также с 17 по 31 августа банк будет предлагать дебетовые карты со скидкой 50%.

Кроме того, клиентам, желающим получить кредитную карту на период кампании, банк предоставит карту MC Gold бесплатно, со сроком обслуживания, соответствующим сроку кредита.

Студенты смогут бесплатно получить карты MC Debit в рамках этой кампании.

Клиенты, желающие получить карту, могут обратиться в любой офис обслуживания банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, или оформить заказ онлайн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: https://atb.az/ru/, корпоративных страницах в социальных сетях, посредством WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.