Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen”

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжает расширять возможности, предоставляемые держателям пластиковых карт банка.

Так, клиентам PASHA Bank, являющимся владельцами дебетовой или кредитной карты VISA, предоставляется возможность воспользоваться скидкой на покупку одежды и аксессуаров для взрослых и детей в размере 10% в онлайн-магазине Beymen.com. Скидка распространяется на приобретение товаров из летне-осенней и осенне-зимней коллекций бренда.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, владельцам карт VISA от PASHA Bank достаточно ввести промо-код VISA10 при оформлении покупки товара с сайта Beymen.com. Кампания продлится до 30 сентября 2020 года.

Для более подробной информации обращайтесь в филиалы банка или в контактный центр PASHA Bank по номерам *8123 / (+99412) 496 50 04 (для корпоративных клиентов), *9123 / (+99412) 496 50 00 (для физических лиц).

Для получения дополнительной информации можно связаться с бизнес-центром или контакт-центром PASHA Bank по номерам *8123 / (+99412) 496 50 04 (для корпоративных клиентов), *9123 / (+99412) 496 50 00 (для индивидуальных клиентов).

PASHA Bank высоко ценит долгосрочное сотрудничество со своими клиентами и осуществляет регулярные меры по повышению уровня удовлетворенности клиентов. По этой причине для банка очень важно поддерживать связь с клиентами и знать их мнение о качестве предлагаемого обслуживания. Учитывая это, вы можете поделиться своим мнением, написав письмо на адрес электронной почты - customer.care@pashabank.az